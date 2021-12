Andrea San Martín sigue haciendo noticia, luego de que Juan Víctor Sanchéz, padre de su segunda hija, revelara comprometedores audios y testimonios sobre un presunto maltrato a la menor. Ahora, el vigilante del edificio se sumaría a la lista de testigos al revelar que los vecinos llaman a Serenazgo por los contantes gritos que escuchan en su departamento.

En una conversación con el reportero de Amor y Fuego, el vigilante confirmó que la ex chica reality le grita a su pequeña . “Dicen los vecinos que le grita a su hija, los vecinos ya han llamado a serenazgo... Le grita mucho a su hija”, indicó.

Según el ex de la San Martin, en una ocasión le escribieron de una cuenta falsa de Facebook para contarle sobre el supuesto maltrato a su hija, pero no le dio importancia puesto que venía de una persona no identificada.

“No sé, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, qué otra prueba necesitan para actuar”, dijo Juan Víctor en declaraciones para Amor y Fuego.

