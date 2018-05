¿Pedro Tenorio celebra salida de Magaly Medina? Este es su polémico 'gesto' [VIDEO]

Luego de aplaudir la sanción que dejó fuera del Mundial a Paolo Guerrero, Magaly Medina fue separada de las filas de Latina. Sin embargo, tuvo reemplazo de inmediato. Se trata de Mari Calixtro, quien llega en el horario de 'La purita verdad' con '90 Magazine'.

Quien se mostró feliz con su debut fue Pedro Tenorio , ex compañero de mesa de la popular 'Urraca'. El periodista se deshizo en halagos con la nueva conductora y hasta la comparó con Jennifer López.

"Me dicen que venía J.Lo pero no. Te voy a enseñar a alguien mejor. Ven Sigrid [Bazán]. Mari Calixtro, muy bien", dijo Tenorio antes de darle paso a la conducción del primer programa. "Vas a marcar la diferencia, más bien. No te preocupes" , agregó mientras la abrazaba.



Esto provocó que en las redes sociales, los usuarios lanzaran comentarios positivos sobre el reemplazo de Magaly; en tanto, otros halagaron las virtudes físicas de la periodista.