Ha pasado más de medio año desde el fallecimiento del cantante Pedro Suárez-Vértiz y su hijo Tomás lo recuerda con mucho amor. En una conferencia de prensa, el también artista contó qué fue lo que más extraña de su papá.

“Lo tengo presente conmigo en todo momento en espíritu, pero si algo extraño es, definitivamente, los planes, salir a pasear en el carro a los diferentes parques a los que me llevaba. Me llevaba a distintos lugares que no conocía, salir a comer un helado y hablar de locuras”, expresó.





En otro momento, Tomás Suárez Vértiz dijo que viene labrando su propio camino en la música y agradece el cariño del públlico.

Él participará en la semana turística de Cañete que celebra sus 468 años de creación. En este evento compartirá escenario con Eddy Herrera, Corazón Serrano, Armonía 10, Marisol, Micheille Soifer y más artistas.

“Me estoy formando como artista y pronto lanzaré mi propia música. Por ahora estoy trabajando con sencillos conocidos y cuando llegue el momento presentaré mi álbum. Muchos me comparan con mi papá, eso no me molesta, pero él siempre va a estar encima de mí... yo estoy formando mi propio camino”, comentó Tomás Suárez Vértiz, en la presentación de las actividades por el 468 aniversario de Cañete.

La Comisión de fiestas de Cañete junto a la productora Diamond anunciaron que las celebraciones por el aniversario de dicha provincia se realizarán del 23 de agosto al 1 de setiembre. Además de los conciertos, se llevarán a cabo diversos eventos culturales y una feria gastronómica.

Tomás también expresó que su carrera está enfocada en el pop rock, descartando que pueda seguir la moda e ingresar a la música urbana.

“La música urbana la escucho pero no tengo pensado hacerla, no es mi enfoque pero la respeto mucho como todos los géneros musicales. Yo estoy enfocado en el pop y el rock. También quien enfocarme en componer, contar historias, anécdotas; y al igual que mi papá poder cantar en algún momento baladas, reggae, de todo un poco”, detalló el hijo del recordado intérprete nacional.





