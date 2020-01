Pedro Suárez Vértiz usó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre la ola de delincuencia extranjera en el país. Por intermedio de su más reciente publicación, el rockero hizo una dura crítica y calificó a los criminales foráneos como una “aberración”.

“La delincuencia extranjera en Perú no solo es una amenaza civil. Es algo peor: una escuela sanguinaria para los delincuentes peruanos. De niño vi como el presidente Belaúnde y su sucesor García, ningunearon al terrorismo, o no reaccionaron de inmediato. Por eso, tan solo en el Gobierno siguiente, el país ya estaba completamente sometido al terror. Si no queremos que el Perú sea, en menos de 5 años, la nueva Sinaloa, hay que abortar esta aberración ya mismo”, precisó.

Asimismo, el cantante aseguró que se necesita de una político que “barra con estas basuras que matan antes de siquiera robarte”.

“Con protocolos legales no vamos a solucionar nada. Necesitamos un patriota avezado que no le tema a futuras denuncias y que barra con estas basuras que te matan antes de siquiera robarte. Nuestras leyes solo generan impunidad. Esta nueva delincuencia es grupal, organizada y recontra monopólica. Es literalmente el nuevo terrorismo”, señaló.

Finalmente, Suárez Vértiz indicó que, de no tomar medidas inmediatas, los distritos se convertirán en “invencibles reinos gangsteriles”.

“Saludo las intenciones congresales, pero eso no es suficiente. Ya vi esta película de niño y sé como termina. O nos ponemos las pilas hoy mismo, o nuestros distritos serán pronto invencibles reinos gangsteriles", concluyó.