Pedro Suárez Vértiz, por intermedio de sus redes sociales, hizo público que se “une” a la preocupación del periodista Beto Ortiz, quien ayer en el programa de Magaly Medina expresó su preocupación por la situación de algunos presos durante la pandemia del COVID-19.

“Bien Beto. Me uno a tu cruzada. Tus protestas siempre han venido acompañadas de propuestas. La protesta pura déjasela a los troles. Por eso me siento en la responsabilidad de difundir tu justo mensaje. No hay 100 mil presos. Hay 100 mil familias detrás de ellos, marginadas socialmente por tener un pariente malhechor, que no saben hoy si está muerto”, señaló el rockero al inicio de su mensaje.

El cantante indicó que los familiares tienen derecho a saber el estado de salud de los presos y que debe adoptarse medidas para que aumente el número de contagiados en los penales.

“En lo personal, no puedo negar que los presos realmente culpables, se buscaron este lío. Pero un delincuente no hace delincuente a su familia, la cual merece información sobre el estado de salud del convicto. Comprensión lectora por favor: Información, no perdón”,agregó.

VIDEO RECOMENDADO: Macarena Vélez le responde a Rodrigo González

Macarena Vélez le responde a Rodrigo González