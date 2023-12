Hace unas semanas, Pedro Suárez-Vértiz concedió una entrevista después de mucho tiempo. Utilizó Tobii, un sensor que se conecta a su laptop y le permite escribir solo con los ojos. Este enfoque se debe a un trastorno neuromuscular diagnosticado hace doce años que afectó su capacidad de hablar. Durante la entrevista, el compositor peruano compartió detalles sobre su vida y carrera artística.

El constante acoso mediático y el tratamiento de ciertos medios de espectáculos llevaron a Pedro Suárez Vértiz a retirarse de la vida pública.

“Es muy curioso, porque estaba sufriendo mucho y no me daba cuenta. Recuerdo con claridad las angustiantes fobias que experimentaba. Todo me generaba pánico. No sé si esos síntomas tan intensos eran debido a mi síndrome o si fueron el resultado del impacto del devastador diagnóstico que recibí justo después de cumplir 42 años”, compartió.

Asimismo, el cantautor peruano afirmó que aprendió a contemplar y disfrutar la vida sin paranoias.

“Mira, estoy mucho más limitado que antes, pero no me cambio por el Pedro de la década pasada. La paz que he conseguido, anuló todas mis nostalgias. Y aunque no puedo hacer tantas poses como antes, ni manejar ni tocar el piano, ya no estoy esquelético”, comentó.

Con respecto a su vida artística, Pedro dio a conocer que tuvo que hacer a un lado sus reparos cuando le propusieron clonar su voz para crear la canción ‘Amor yo te perdí la fe’, un tema en el que logra “cantar” gracias al uso de la IA.

“Un software utilizó todas mis canciones de todos mis discos y así construyó mi voz a la perfección. Estoy demasiado agradecido porque he podido hacer felices a mis seguidores”, indicó.

