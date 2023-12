Mientras la muerte de Pedro Suárez-Vértiz continúa causando conmoción en nuestro país, un emotivo relato que Raúl Romero hizo en el 2013 volvió a captar la atención de los usuarios, y es que el popular ‘Cara de haba’ no pudo evitar quebrarse al contar una anécdota que vivió con el fallecido artista.

Mientras era jurado en el reality de Latina ‘Tu cara me suena’, Raúl Romero lloró frente a cámaras al reconocer la humildad del cantante, esto después de una espectacular imitación del exintegrante de Arena Hash por parte de Christopher Gianotti.

“Quiero tomarme un minuto para hablar de Pedro. Tengo un recuerdo muy claro de él. Estábamos en Los Ángeles, teníamos un concierto al día siguiente en el Festival Latinoamericano y él no regresaba de cenar. Eran las 10 pm y él venía de Utah, al norte de Estados Unidos, en un lugar al que solo accedes desde Los Ángeles con tres conexiones. Él venía de tocar para 150 personas en un concierto que, evidentemente, no era rentable. Un concierto al que él probablemente quiso ir porque él era así, sentía que había gente en cada lugar del mundo que quería verlo para sentir ese pedazo de Perú que es Pedro y que trasladaba ese pedazo de Perú a cada lugar al que él iba. Pedro compuso esa canción (‘Cuando pienses en volver’) para gente como esa: gente que estaba fuera de su patria y que, a veces indocumentados, darían la vida por reunirse con sus hermanos, con sus primos, con sus seres queridos. Esa gente ha perdido a Pedro como lo hemos perdido nosotros en los escenarios, pero hemos ganado un ejemplo de vida, hemos ganado a un escritor, su libro es estupendo”, empezó contando el exintegrante del grupo Nosequien y los Nosecuantos.

Tras ello, Raúl Romero lloró al recordar la triste enfermedad que provocó el alejamiento de Pedro Suárez-Vértiz de los escenarios.

“Yo he perdido a un compañero de escenario, alguien que ha estado en las buenas y en las malas conmigo, en conciertos exitosos, pletóricos de gente, y en otros que no han ido tan bien. Lo que has hecho tú, Christopher, te ha embargado de emoción porque probablemente sientes lo mismo que todos los peruanos acerca de Pedro. Me cuesta seguir hablando, pero Pedro es una gran enseñanza para todos. Pedro está incólume, Pedro no ha llorado frente al público como lo estamos haciendo nosotros, Pedro se ha mostrado entero y está desarrollando lo que él tiene en otras facetas. Lo queremos, lo amamos”, concluyó el expresentador de televisión.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO:

Jaime Bayly se quiebra al despedirse de Pedro Suárez-Vértiz