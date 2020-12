El cantautor peruano, Pedro Suárez-Vértiz mostró con orgullo y emoción el disco ‘No pensé que era amor’ del trompetista, Juan Inga Palomino, más conocido como ‘Chispita’. El cantautor aseguró que siente en carne propia el sacrificio que hizo Inga por hacer música.

Inga Palomino envió al cantautor el disco junto a una carta escrita a mano donde expresa su agradecimiento por el apoyo brindado a su carrera en los peores momentos de la música en el Perú.

Cómo se recuerda, Juan Inga difundía su arte por las calles de Lima para poder solventar a sus cuatro hijos. En octubre de este año, Juan tocó el tema ‘No pensé que era amor’ sin saber que estaba frente a la casa de Pedro Suárez Vértiz, quien quedó encantado con su interpretación y publicó en sus redes la admiración que sentía por el músico.

Gracias a ese post el trompetista logró obtener popularidad y consiguió grabar su primer disco al que llamo ‘No pensé que era amor’ en honor al autor del tema.

“Este CD, para mí, es el lanzamiento del año. Estoy tan emocionado como si se tratase de mi propio disco. Ya he posteado antes del trompetista Chispita. Él llegó a mí cuadra, y empecé a escuchar por la ventana, mis canciones interpretadas en trompeta. Entonces hice un post y así Chispita descubrió que yo vivía cerca”, señaló Pedro Suárez Vértiz en la primera parte de su post.

“Chispita me dejó en agradecimiento, unos cuantos manjares de su tierra, y una linda carta. Pero esta semana me sorprendió nuevamente al traerme su disco. El cual les muestro en este post. ¿Notan el nombre del disco? Se llama como una de mis canciones, y por eso siento en carne propia su esfuerzo de hacer música en Perú, su pasión de no rendirse, y su grandeza como persona, por la humildad y sinceridad de su agradecimiento”, añadió el cantautor.

Pedro Suárez Vértiz señaló emocionado que él espera un milagro para su vida, sin embargo está encantado de poder regalar un milagro a ‘Chispita’ al poder mostrar su disco a sus 3 millones de seguidores.

Por su parte, Juan Inga Palomino le escribió: “Hola Pedro Suárez Vértiz, te dejo este disco con mucha admiración y cariño, es un comienzo como solista trompetista que siempre soñé, gracias a Dios se hizo realidad. Agradecerte porque fuiste un ángel para mí en los peores momentos de la música (acá en Perú)”, se lee en parte de su carta.

