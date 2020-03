Pedro Suárez-Vértiz, a través de sus redes sociales, compartió una carta abierta al presidente Martín Vizcarra y le pidió olvidarse de su “promesa” y postular a la presidencia en 2021. El cantante se dirigió al mandatario y le señaló que “su pueblo lo necesita”.

“No tengo ideología política ni militancia política alguna. Pero debo admitir que, hace décadas, no veía una compenetración tan arraigada como la del pueblo peruano y usted”, empezó escribiendo el intérprete de ‘Mi auto era una rana’.

El músico cuestionó a las peruanos que critican Vizcarra por ser popular.

“Hay personas que critican que usted sea popular. ¿De cuándo acá ser popular es malo? También le piden que cumpla su palabra de no postular en el 2021. Olvídese de eso su pueblo lo necesita y eso prima sobre cualquier promesa. Con usted como presidente y vicepresidente, hemos pasado huaicos, los Panamericanos, crisis legislativas y ahora la pandemia del coronavirus. Ojalá pueda solucionar todo lo que falta”, aseveró Suárez-Vértiz.

“Estamos entonces en un proceso de unión, de recuperar lo que la corrupción malogró y de reconstruir el país. Transición socioeconómica que no se puede interrumpir con un borrón y cuenta nueva. No pongo velitas ni idolatro a ningún político, ni siquiera a usted. Pero pienso que si no postula en el 2021, será como rifar el destino del país. A menos que postule (Goerge) Forsyth, cosa que dudo”, agregó.

Finalmente, el rockero resaltó que “jamás” debe cambiarse “de caballo a mitad del río”.

“Me gusta que organice reuniones en Moquegua, que use jeans en Palacio, que de conferencias de prensa en las veredas. Pero igual, no pongo las manos al fuego por nadie. A pesar de mi ateísmo político, siento que no podemos cortar el momento actual. Postule usted, por favor en el 2021. Es un clamor popular. No lo digo porque yo sea vizcarrista, sino porque JAMÁS se debe cambiar de caballo a mitad del río. Ojalá le llegue mi humilde mensaje”, concluyó.

