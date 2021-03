El cantautor peruano, Pedro Suárez Vértiz no dejó pasar la oportunidad para saludar a todas las mujeres, a través de sus redes sociales, debido a que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Suárez Vértiz contó la fortaleza que tuvo su esposa, Cynthia Martínez, para trabajar y a la vez cuidarlo a causa de la enfermedad que padece. Recordó que ella no solo buscó trabajo sino que se animó a crear una empresa llamada ENDAL dedicada a hacer aretes.

“Hoy es el día de la mujer y les quiero contar un poco de la mujer que está a mi lado por décadas. Porque estoy seguro que muchas de ustedes se identificarán con ella. Mi esposa Cynthia siempre ha trabajado, desde adolescente. Pero a finales del 2010 decidimos que renuncie y que descanse un poco al lado de mis hijos. Pero cuando a mí me diagnostican en febrero del 2011, ella simplemente tomó la decisión de trabajar inmediatamente, porque no sabíamos qué nos deparaba el futuro”, se lee en la primera parte de su mensaje.

“El trabajo lo consiguió al mes siguiente y hasta el día de hoy no ha parado. Pero ella decidió quedarse en casa a mi lado los fines de semana. Así que también decidió hacer una línea de aretes preciosos, hechos por ella misma a mano, y lanzó su hoy exitosa marca ENDAL (que, para los conocedores, es el nombre de una de mis canciones, y a su vez, el nombre fue invención de uno de mis hijos). Ya con su trabajo de lunes a viernes y su línea de aretes ENDAL, ella se sentía mas segura ayudándome en lo que nos toque juntos”, señaló el cantautor.

Mujeres sin miedo

Pedro Suárez Vértiz añadió que su esposa no tuvo miedo al trabajo como muchas de las mujeres que no tienen miedo a reinventarse. Aplaudió que logren encargarse de múltiples tareas tanto en el hogar y en el trabajo.

Reconoció que todas han sabido salir adelante pese a las dificultades porque no tienen miedo a lo que venga. Su esposa asegura que ya no tiene miedo al futuro y espera con firmeza lo que le depare la vida. “Se siente capaz de mucho más, y eso quiero que sientan ustedes”.

“Quiero que lo puedan todo, porque la vida es un largo camino, más duro para algunas que para otras. La vida es un larguísimo tren de problemas y la felicidad son solo los ganchitos que unen los vagones. No hay otra. Pero todas van a llegar a la parada final, porque está en el ADN de toda mujer el poder hacerlo. Admito que las mujeres no doblegan, no se rinden y no descansan, en comparación a nosotros los hombres. Las mujeres lo pueden todo. ¡Feliz día de la mujer!”, escribió el artista en su red social.

VIDEO RECOMENDADO