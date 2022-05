Pedro Suárez Vértiz habla sobre su experiencia al consumir viagra: “Me dio una taquicardia”

Pedro Suárez Vértiz volvió a captar la atención de sus miles de seguidores luego que en su perfil de Facebook compartiera un extenso mensaje en el que reveló cómo fue su experiencia al consumir viagra, la famosa ‘pastilla azul’ que se consume para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar.

¿Por qué se animó a consumir la viagra?

Según su relato, consumió este medicamento cuando tenía 29 años, después de que unos seguidores le regalarán más de 50 blisters en un avión camino a Panamá.

“A los 29 años probé viagra. ¿Por qué? Resulta que yo estaba pegadazo en Panamá. Hasta hoy sueno muchísimo allá. Entonces viajaba casi semanalmente a dar conciertos o entrevistas. (...) Un día viajé con todos los vendedores de Pfizer Perú, que iban a una capacitación en Panamá. Todos me pidieron fotos y autógrafos. Fueron muy simpáticos y estuve feliz con ellos. Comimos juntos, cantaban mis canciones, y hasta creo que les canté con la guitarra acústica que siempre llevo al hombro cuando viajo”, comentó al inicio.

El intérprete de “Me estoy enamorando” y “Un vino, una cerveza” confesó que al recibir la caja con medicamentos les indicó a sus seguidores que no sufría de impotencia; sin embargo, ellos le especificaron que solo tome un cuarto de pastilla para que se ‘vacile’.

“La cosa es que en un momento de emoción me regalaron una caja de cartón, del tamaño de una caja de zapatos, repleta de viagra. Calculo yo, más de 50 blisters. Inmediatamente les agradecí, pero les dije que no era impotente. Todos se rieron y me dijeron ‘Obviamente Pedrito, nadie acá es impotente. Solo tómate un cuarto de pastilla y vas a ver cómo te vas a ‘vacilar’. Yo acepté dudosamente pensando en qué se habrán referido con ‘vacilar’. Nos despedimos, y debo admitir que fue un viaje inolvidable. Es más, estoy seguro de que muchos de ellos y ellas comentarán este post”, explicó.

No fue una buena experiencia

Al volver a Lima, Pedro decidió probar las pastillas, pero la experiencia no fue buena, pues a los pocos minutos de consumirla le dio taquicardia lo que le provocó un ataque de pánico.

“Regalé varias en Panamá, y de regreso a Lima ya quería ver a mi esposa en baby doll, le conté la historia y le dije que me iba a tomar un cuartito. Entonces vi su rostro, cabello, piernas, caderas y ya estaba completamente listo, como lo es siempre. No sentía ninguna diferencia. Entonces como a los 15 minutos sentí como erisipela en la cara y me empezó una taquicardia que sentía como pelotas de ping pong en el pecho. Me dio un ataque de pánico que me cortó todo. Me había olvidado de que era hipocondríaco y que sufro de taquicardias. También de que la viagra se toma media hora antes para que el bochorno y la aceleración te den antes de hacer el amor”, añadió.

Al final, el intérprete nacional remarcó que la pastilla es buena, pero no funcionó para él. “Al final regalé todas las pepas a mis amigos y todos felices. Queridísimos amigos de Pfizer Perú, su producto es bueno. La falla es mía”, terminó.

VIDEO RECOMENDADO

Raúl Romero interpreta éxito de Pedro Suárez Vértiz en tiempos de cuarentena

Raúl Romero interpreta éxito de Pedro Suárez Vértiz en tiempos de cuarentena. (Video: Instagram)