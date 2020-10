El cantautor Pedro Suárez-Vértiz explicó en sus redes sociales por qué decidió no escribir canciones sexuales. Según el intérprete se sentía usado por la madre naturaleza.

“Dejé de hacer canciones sexuales explicitas, cuando noté que la madre naturaleza me manipulaba, para que la gente se excite subliminalmente y termine descontrolando la natalidad. Para mí, la madre naturaleza no es Dios. Todo lugar de socialización juvenil, el ponerse guapa o guapo, la necesidad irresistible de ir ‘a donde van todos’, no son otra cosa que la naturaleza creando vínculos, tarde o temprano, reproductivos”, escribió Suárez Vértiz en la primera parte de su mensaje.

“El no pensar que la vida es sensual, o que le puedes quitar lo sensual, es forzar la realidad. La gran problemática del sexo es que se le trata como un tema aislado. Se subestima su real función que es traer la vida al mundo, ganándose la extraviada consideración de ser ‘un placer más’. Un error de los jóvenes adultos es desear puntualmente tener sexo, creyendo que lo pueden practicar sin vincularse más allá de lo carnal. Digamos que el rock toca mucho ese tema. Díganmelo a mí”, agregó el cantautor.

Aseguró que las personas en algún momento de sus vidas sienten infelicidad y un gran vacío debido a que descubren que el sexo no debe ir separado del alma. “Yo creo que todos en esta vida se enamoran de verdad alguna vez y es ahí cuando descubren otro mundo”, agregó el cantante peruano.

El autor de ‘Cuando pienses en volver’ considera a su tema ‘Bailar’ como una de las mejores canciones que logró introducir a un tema disco quenas y guitarra acústica. Pero calificó a la letra como “achorada”, aunque confiesa que no llega a ser “ordinaria”.

