El cantautor peruano, Pedro Suárez Vértiz, utilizó sus redes sociales para explicar cómo es su vida sexual con su esposa Cynthia Martínez. El artista asegura que esta no ha cambiado del todo desde que se le diagnosticó su enfermedad, pero que sí han surgido algunos cambios.

“Disculpen la crudeza. Pero no sé hasta ahora, qué me une realmente con mi esposa. Si el amor o el sexo. Cuando hay vacas flacas en el amor, el sexo tapa todo. Y cuando hay vacas flacas en el sexo, el amor viene a salvarnos”, inició diciendo en el post.

“Mi mujer me excita desde la primera vez que la vi. Recuerdo que nos fuimos al ascensor panorámico de un amigo en el golf de San Isidro... Y dije Wow, a esta Chibola no la suelto”, agregó Suárez Vértiz.

“A ella le ha caído bien mi enfermedad. Porque he perdido rudeza y ya no me demoro tanto en orgasmar. Porque antes duraba horas, ya que dominaba El Tao a la perfección, gracias a mi padre. La cosa es que me encanta Cynthia y hacer el amor con ella, me tiene vivo. Buenos días amigos y feliz jueves para todos”, con estas palabras culmina el texto dedicado a su esposa y seguidores.





CUESTIONAMIENTOS

Si bien hay usuarios que criticaron lo dicho por el cantante, también existieron quienes respaldaron sus ideas: “No entiendo porque algunos lo critican , es su perspectiva de la vida enfocada en su aspecto emocional de pareja , está expresando cómo siente y piensa al respecto , si bien es cierto no todos aciertan con él pero es su plataforma digital donde puede explayarse como mejor quiera , aunque claro está que para algunos estas líneas suenen desatinadas pero eso únicamente le compete a él”, “Bien directo y sin anestesia Pedrito”, “Para todos los que no tienen nada bueno que aportar respecto al post. Háganse un favor...no comenten”, escribieron algunas personas en redes sociales.





VIDEO RECOMENDADO

Dayanita acusa a Edson Dávila de colgarse de nombres