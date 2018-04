Pedro Suárez-Vértiz confiesa el motivo por el que no aparece en televisión y sus fans se entristecen

Pedro Suárez-Vértiz , a través de sus redes sociales, reveló por qué no apareció en televisión, a pesar que es uno de los jueces del programa ' Los Cuatro Finalistas'.

El rockero explicó en Facebook que aparecer en público es "duro para él", pero indicó que igual está feliz de volver a conectar con su público.

"Gracias por los lindos comentarios sobre mi trabajo en “Los 4 Finalistas”. Y a los que desean verme en un set de TV, les cuento que sería muy duro para mí. Mi cuello se cansa, me marea el alboroto, y tendrían que ponerme mascarilla cada vez que me ahogue de risa. Un chongazo. Como saben, mi condición es bien rara y agradezco muchísimo a Latina porque, a pesar de todo, me da la oportunidad de contactar a mi público nuevamente. Estoy muy muy feliz. Gracias Latina y gracias sobretodo a ustedes", señaló Suárez-Vértiz, quien padece del síndrome neuromuscular bulbar, mal que le dificulta el habla.

La publicación del cantante ha conmocionado a sus fanáticos, quienes le enviaron saludos y restaron importancia al hecho que no esté físicamente en el programa concurso.