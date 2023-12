La música peruana perdió a una leyenda viviente del rock. Grandes nombres de las celebridades expresaron este jueves su tristeza por el fallecimiento del cantante Pedro Suárez-Vértiz.

Pedro Suárez-Vértiz, nacido en el Callao en 1969, falleció en la mañana de este jueves en su residencia en Miraflores a la edad de 54 años. Su muerte ha generado conmoción en el Perú.

A través de su cuenta de Instagram, Gianmarco expresó su pesar por el fallecimiento del compositor peruano Pedro Suárez-Vértiz. Agradeció los momentos compartidos, destacando especialmente la última conversación que tuvieron el 13 de noviembre.

“La última vez que conversamos fue el 13 de noviembre, me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así, no había medias tintas contigo, ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores, tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal”, se lee en su publicación.

El actor peruano, Andrés Wiese utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el fallecimiento del cantante Peruano, Pedro Suárez.

“Despertar con una noticia así, además un día como hoy, es realmente triste y muy difícil de creer. Crecí escuchando tu música y te seguiré escuchando para siempre; gracias por ser parte del soundtrack de mi vida”, compartió.

El cantante chileno, Quique Neira se sumó igualmente a las condolencias por el fallecimiento del compositor, de quien dijo que su música se mantendrá presente.

“Triste noticia para la música latina... Descansa en paz mi admirado, Pedrito...No solo el Perú te llora hoy, tu música no conoce fronteras…Tus canciones, versos y melodías te mantendrán siempre presente. DEP Pedro Suárez Vértiz”, sostuvo Neira.

Cucho Peñaloza, el productor musical, compartió en RPP las últimas conversaciones que tuvo este jueves con Pedro Suárez-Vértiz.

“En la vida ser feliz era una opción y él había optado por eso. No estuvo en depresión nunca, ni hasta ayer. Eso es importante para la gente enferma, para la gente que tiene un cáncer o cualquier enfermedad. Eso quiero dejar como mensaje”, señaló.

También mencionó que le costó creer la noticia sobre el fallecimiento del cantante, ya que había intercambiado mensajes a través de WhatsApp con él en Navidad y ayer miércoles 27 de diciembre.

“Ayer estaba perfecto dentro de su enfermedad degenerativa. Pedro no hablaba hace casi 10 años, nos escribíamos muy seguido y yo iba a su departamento, a su cuarto y ahí estábamos. Y a pesar de que no hablaba, él se comunicaba por su computadora, tenía audio, nos reíamos mucho y recordábamos mucho y seguía aprendiendo de su fortaleza humana”, dijo.

En una entrevista con el canal N, Armando Massé, expresidente de APDAYC, expresó su pesar por la muerte del cantante y destacó que, a pesar de su enfermedad, Pedro Suárez-Vértiz irradiaba entusiasmo y positivismo, manteniendo un espíritu inquebrantable.

Por su parte, la surfista Sofia Mulanovich utilizó sus redes sociales para lamentar la partida del artista y resaltó que su música siempre quedará presente entre los peruanos.

“Gracias por tanto Pedro. Se nos va un gran artista y ser humano, pero su música quedará por siempre. Eterno Mucho amor para su familia”, sostuvo.

El músico, Lucho Quequezana se pronunció por medio de su cuenta X (antes Twitter) para lamentar el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, y resaltó que deja el sonido de toda una generación.

La música nacional de luto, falleció Pedro Suarez Vertiz. Nos deja el sonido de toda una generación. Descansa en paz Pedro. pic.twitter.com/TcHN4V6jY5 — Lucho Quequezana (@luchoquequezana) December 28, 2023





El actor, Michael Finseth lamento el fallecimiento del Pedro Suárez-Vértiz y brindó su más sentido pésame a la familia del músico.

“Mi más sentido pésame a la familia de Pedro Suárez Vertiz. Hoy en la mañana falleció a causa de un paro cardíaco. Descansa en paz, Pedro, tu legado musical quedará por siempre entre los peruanos”, mencionó.





Mi más sentido pésame a la familia de Pedro Suárez Vertiz.

Hoy en la mañana falleció a causa de un paro cardíaco.

Descansa en paz, Pedro tu legado musical quedará por siempre entre los peruanos. — Michael Finseth (@FinsethMichael) December 28, 2023





El cómico Pedro Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’ destacó la carrera artística del desaparecido músico.

“Estamos de luto murió nuestro amigo y artista y músico Pedro Suárez Vértiz descansa en Paz desde el cielo, mis condolencias a su familia Suárez Vértiz”, sostuvo.

El cantante Raúl Romero compartió en su cuenta de Instagram su tristeza por la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, expresando su orgullo por haber compartido momentos juntos.

“Con una pena inmensa me despido de ti, amigo y compañero del camino. Puedes descansar en paz, pues dejas una familia amándote, unida y leal, dejas un pueblo triste por tu partida, pero orgulloso de haberte tenido, de haberte escuchado y de haberte querido y dejas, con tus canciones, un legado de alegría y sentimiento imperecedero”, se lee en su publicación.

Por medio de una entrevista realizada en Canal N, el músico Julio Andrade lamento el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz y recordó con entusiasmo su amistad con cantante peruano. Asimismo, destacó que el músicoera chistoso y divertido.

Por su parte, el exbaterista de ‘Arena Hash’, Arturo Pomar Jr., se quebró al recordar a su amigo Pedro Suárez-Vértiz.

“Lo que yo quisiera que la gente lo recuerde con alegría, con cariño. Cada vez que se acuerden de él, háganlo de esa manera, es lo que más le gustaría, yo creo. Lo recordaremos con el mismo cariño y alegría que nos daba a nosotros”, comentó a RPP.

A través de su cuenta de Instagram, el Grupo 5 se pronunció sobre el fallecimiento del cantante Pedro Suárez-Vértiz y expresaron sus condolencias a los familiares.

“Despertamos con esta noticia tan triste para todos, se nos fue un grande del rock Nacional, vuela alto querido “PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ”. Nuestras condolencias a su esposa, hijos y familiares.”, se lee en la publicación.

La actriz peruana, Johanna San Miguel, lamento el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz y recordó diversas anécdotas que paso a su lado.

“Querido Pedro, nunca me voy a olvidar cuando ibas a ‘América Espectáculos’ y sacabas un papelito estrujado del bolsillo de tu Jean para contarle al público donde te presentarías. Siempre era igual. Y nos reíamos. “Así es más fácil, chatita” me decías. Y nos volvíamos a reír. ¡Eres Único!!!!!!!!!!!!! Jamás te olvidaremos. Tu música y canciones estarán siempre acá. Todas me gustan. Todas. Todos hemos bailado alguna más de una vez. Todos hemos cantado muchas también. Vives en nosotros por tu hermosa música. Gracias por tanto. Adiós, Pedrito. Te voy a extrañar”, comentó.

Por medio de redes sociales, la cantante Daniela Darcourt le dedicó unas palabras al músico peruano, Pedro Suárez-Vértiz, y agradeció por todas las enseñanzas que dejo a los peruanos.

“Querido MAESTRO: Desde que era una niña, crecí escuchándolo. Siempre fue parte de mi lista de artistas a los que añoraba conocer, estudiar y porque no, imitar algún día. Hoy, me toca llorar su partida, al igual que todos sus fanáticos… Hoy, la música toca solamente acordes menores y tristes porque uno de los más grandes, se ha ido”, escribió.

La periodista Pamela Vértiz, por medio de su cuenta de Instagram, recordó los momentos que vivió al lado de Pedro Suárez-Vértiz cuando iba a recoger a su hermana a la Universidad de Lima.

“Adivino que ya descansas de un recorrido extraordinario que no acabó como quisieras, pero al que -en ese último tramo- supiste sacarle la vuelta. Te las ingeniaste para seguir presente en nuestras vidas”, se lee en la publicación.

El cantante mexicano, Alex Lora, se sumó a las condolencias por el fallecimiento del cantante peruano, Pedro Suárez-Vértiz.

De todo corazón, nos unimos a la pena de la familia y el Peru, por la irreparable perdida de un gran y talentoso músico y hermano Pedro Suárez Vértiz.

Luchador incansable.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/HEwvdEO0Aw — EL TRI (@eltridemexico) December 28, 2023





La actriz, Karina Calmet por medio de su cuenta X (antes Twitter) lamento el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz y cito una popular canción del compositor.

“Puedes ser que en tu tierra no había a donde ir

Puede ser que tus sueños no tenían lugar

Pero solo en tu cuarto tu tendrás que admitir

Que podría haber pobreza pero nunca soledad

Quieres sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol, saldra… pic.twitter.com/qykNucXbhv — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) December 28, 2023

Los hermanos Yaipén lamentaron el fallecimiento del cantante peruano y le agradecieron por haber compartido momentos inolvidables junto a ellos.

“Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer” 🎶 Con esta canción recordaremos a nuestro querido Pedro Suárez Vértiz.Su música en nuestro país y en todo el mundo dejará un recuerdo imborrable. Gracias por compartir momentos junto a nosotros. Hasta siempre pedrito”, indicaron.

El actor cómico expreso su pesar por el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz y agradeció al cantante por todas las enseñanzas.

No hay más noticia inocente, es verdad Pedrito Suárez ha fallecido. El rock está de luto y la pena es grande para un grande de la música, gracias 🙏 Pedrito, nadie te igualó . — Fernando Armas Carlos (@FernandoArmasCa) December 28, 2023





Por medio de su cuenta de Instagram, la agrupación Corazón Serrano expreso su pesar ante el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz y agradeció al cantante por sus canciones.









