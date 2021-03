El compositor y escritor, Pedro Suárez Vértiz hizo un llamado a la Federación Nacional de Tabla para que reconozcan el cupo que la destacada tablista, Sofía Mulanovich ganó para ir al Mundial ISA 2021 que también le dará una oportunidad para ser parte de las Olimpiadas de Tokio 2021.

El intérprete usó sus redes sociales para apoyar el pedido que hizo Sofía hace unas semanas dando a conocer su caso. Además, el artista detalló cómo la campeona mundial perdió su ansiado sueño de participar en uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo.

“En el 2019 Sofía Mulanovich ganó el mundial de tabla ISA. Por lo que en el 2020, la FENTA (Federación Nacional de Tabla) apoyó por unanimidad el cupo directo de Sofía al ISA 2020 (donde se compite también por cupos a las Olimpiadas de Tokio). Lamentablemente debido a la pandemia, este mundial se está realizando en el 2021. Pero la nueva FENTA ha decidido quitarle su pase directo y quiere que ella compita nuevamente por su cupo, desconociendo que ya se le había otorgado”, escribió Pedro Suárez Vértiz en la primera parte de su mensaje.

“Sofía no ganó cualquier mundial ISA, ganó el ISA en el que compitieron surfistas del CT (circuito de surf más importante del mundo) buscando su cupo en las olimpiadas. Sofía le ganó a Stephanie Gilmore (la mejor de la historia) y Carissa Moore (tetra campeona mundial). Miremos bien la foto. Acá está bien clarito el triunfo de Sofía. Fue por este logro que la FENTA 2020 apoyó por unanimidad su pase directo al ISA 2020. El portavoz de la nueva FENTA dice que la ISA pone las reglas y que ellos solo las siguen. Pero la ISA misma los acaba de desmentir. Esperemos entonces que la actual Fenta le reconozca a Sofía, el cupo que ya se le había otorgado”, agregó el compositor.

Pedro Suárez Vértiz recordó que el surf en uno de los deportes que representa al Perú gracias al arduo trabajo y reconocimientos recibidos por Sofía Mulanovich durante su carrera, algo que no podemos olvidar. “¡Fuerza Sofía!”, escribió.

Sofía Mulanovich denuncia a FENTA

El pasado 18 de febrero de este año, la campeona mundial de surf, Sofía Mulanovich, denunció a través de un video en Instagram, que FENTA (Federación Deportiva Peruana de Tabla) le quitó su cupo para participar en el Mundial ISA 2021. “Respecto a mi título mundial ISA vigente”, escribió Sofía.

“Desde muy joven entendí que cada vez que me ponía la lycra de competencia no solo era Sofia, si no que corría representando a mi familia, a mis amigos y a mi país. Es por eso que siempre he trabajado con dedicación y sacrificio, compitiendo con mucha pasión y amor por la tabla y por el Perú. Jamás le he pedido nada al Perú a cambio, y mucho menos a sus autoridades y dirigentes, todo lo que he conseguido ha sido por mérito propio. Hoy es un día difícil para mí, donde si le pido al Perú que me ayude y apoye a respetar un derecho ganado a pulso”, escribió Sofía como parte de su reclamo.

