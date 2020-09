Luego de que el periodista Beto Ortiz anunciara que superó el COVID-19 que padeció, el cantautor Pedro Suárez Vértiz le envió un mensaje de aliento celebrando su pronta recuperación.

El mensaje lo escribió a través de sus redes sociales donde además habló acerca de la cantidad de haters que tienen los periodistas y lo bien curtido que está Ortiz para soportar las múltiples críticas que recibe por redes.

“Qué gusto Beto saber de tu recuperación. Pero sobre todo qué gusto que hayas descubierto en carne propia, el océano de personas de buena fe que existe. Uds. los periodistas no tienen redes sociales. Tienen letrinas sociales. Todos los renegados del mundo se aglomeran en las redes de los periodistas para decirles que, si no le vacían un balde de diarrea al entrevistado, entonces son unos vendidos. No sé cómo viven con tanto trol. A ti te resbala porque la vida te ha curtido. Pero los jóvenes -Juliana, Sigrid- sí que mastican vidrio. Toma décadas no sufrir con tanto imbécil. Por eso mi regocijo de que los troles hayan evidenciado su inexistencia absoluta como líderes de opinión, ante el masivo vendaval de positivismo hacia tu persona”, escribió Pedro en la primera parte de su mensaje.

También señaló que la presencia de Beto Ortiz es necesaria ante la proximidad de las elecciones presidenciales y congresales del 2021 para que “autopsie” a los candidatos. Y lo alentó a disfrutar de su inmunidad ante el nuevo coronavirus.

Pero eso no fue todo. El intérprete y compositor de ‘Cuando pienses en volver’ instó al periodista a tener uno o dos hijos para que tenga personas a su alrededor que lo amen de verdad.

“By the way, siempre pienso que deberías tener un hijo. Mejor dos. Ya vivimos otros tiempos y un papá del ‘third sex’ es normalázo. Hasta realizador. Si quieres hazlo por laboratorio como Bosé y Ricky Martín. O tú mismo eres, como Techito Bruce. No hay nada como tener gente que te amé de verdad en tu vejez. Disculpa la lora pero tu renacimiento biológico (con todas las de perder) y su viralizacion, inspiran mucho. Felicitaciones Beto de todo corazón. Buenos días, amigos y feliz miércoles para todos”, finalizó el cantautor.

Opiniones polarizadas

La periodista Magaly Medina le dio like al mensaje de Pedro. Sin embargo, las opiniones de sus seguidores estuvieron polarizadas. Hubo quienes lo felicitaron por el mensaje y quienes estuvieron en total desacuerdo.

“‘No pues, los hijos no son objetos ni mascotas que deseamos tener...’, ‘Te me caíste Pedro’, ‘Se equivoca Pedro, la tv está llena de pedófilos, proxenetas, y mujeres del viejo ofició, pero q bueno q se recuperó por aquí en la tierra se paga todo’, ‘Que buen mensaje, solo los irracionales pueden desear mal a otra persona, a Beto que siga la recuperación para seguir leyendo sus columnas’, ‘Pedrito, eres un poeta, me encante leerte. Dios te cuide siempre’”, fueron algunos de los comentarios que generó su nuevo post en Instagram.

Pedro Suárez Vértiz tiene acostumbrados a sus seguidores a postear mensajes analizando diversos temas de coyuntura política, deportiva, de espectáculos y personal.