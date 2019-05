A Pedro Moral le cae carta notarial por afirmar que abogada de Sheyla Rojas es por "canje"

Cathy Cachay, la abogada de Sheyla Rojas, señaló que enviará una carta notarial al empresario Pedro Moral por afirmar en 'El Valor de la Verdad' que la defensa que ejerce a favor de la conductora de América Televisión es por "canje".

"Ella ha pagado los honorarios. Si no se rectifica, vamos a tomar acciones legales por la vía civil y penal", indicó Cachay, quien pertenece al estudio de abogados Warthon.

Recordemos que fue Cachay quien, por solicitud de Rojas, interpuso alrededor de cuatro demandas contra el ex de Sheyla Rojas, tras su paso por el programa de Latina.

¿AMA A SHEYLA?



Sin duda, la respuesta que más llamó la atención y por la que Moral perdió los S/50 mil soles de EVDLV fue la de si aún amaba a su exprometida Sheyla Rojas. Fue entonces que el interruptor del programa de Latina se encendió y el empresario prefirió callar. Su silencio lo llevó a perder la cuantiosa suma de dinero.





“Sí me enamoré, no me molesta aceptarlo, todo el Perú se ha dado cuenta (…) Por ahí quedan cosas, hay dolor, pero para mí es una página que ya pasó”, manifestó Moral.