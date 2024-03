¿ Sheyla Rojas ya lo habrá felicitado? Pedro Moral sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hijo con una tierna publicación junto a su esposa, Fabiola Garavito. El empresario aseguró que su pareja es una de las personas más importantes de su vida y que le debe a ella las buenas lecciones.

El exprometido de Sheyla Rojas celebró a los cuatro vientos la dicha de ser padre. “Esta publicación es para ella... mi maestra porque aunque ni ella lo sepa me ha dado muchas lecciones. Ayer me volvió a dar una... Me hizo padre y lo que sentí ayer fue una experiencia única e inexplicable”, se lee en el post.

“Esta hermosa señorita de mirada penetrante es mi esposa Fabiola y, aunque no lo crean, cambió mi vida en muchos sentidos. Desde el día uno que estuvo conmigo fue contra la marea y no le hizo caso a nadie, decidió darme una oportunidad y yo sabía que no la merecía, así que lo único que me quedó era cambiar y mejorar para no perderla. El amor hace eso, nos mejora en todos los sentidos”, indicó.

“Este post es para decirte; gracias mi amor …. Todo lo bueno que me pasa es porque tú estás conmigo. Te amo”, mencionó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO