Pedro Moral asegura que Sheyla Rojas despreció sus regalos y valoraba los 'canjes': "Le regalan todo"

El empresario Pedro Moral reveló en 'El valor de la verdad' que a su ex pareja Sheyla Rojas recibía todo tipo de obsequios por ser figura de televisión.

Moral le contó a Beto Ortiz que la ex 'Chica reality' despreciaba sus regalos porque podía obtener lo mismo por 'canjes'.

"¡Es increíble! Todo le regalaban por 'canje'. Un día me dijo: 'Si sabes que a mí me regalan muchos perfumes para que me regalas esto", le dijo Sheyla

Incluso, el empresario agregó: "En el año y siete meses, no me regaló ni un caramelo". Además, reveló que está pagando el automóvil que actualmente usa la conductora de televisión.

