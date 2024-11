¿Quién fue infiel? Loli afirma que, a Leslie Moscoso, "un amigo" le regalaba prendas íntimas

El cantante de cumbia Pedro Loli se pronunció tras las declaraciones de Leslie Moscoso, quien lo acusó de haberle sido infiel en varias ocasiones y de manipularla para evitar que terminara la relación.

En una reciente entrevista, Loli negó las acusaciones y afirmó que Moscoso también le fue infiel, anunciando que tomaría acciones legales contra ella si continúa refiriéndose a él públicamente.

"Me parece gracioso. Yo nunca salgo a hablar de esto, nunca toco su nombre ni la menciono, pero ya son varias las veces que esta señorita se refiere a mí. Le recuerdo que yo también tengo muchas cosas que decir, sin embargo, no lo hago por respeto a ella y a su familia", señaló el cantante.

Luego, Pedro Loli negó haber sido infiel durante su relación con Leslie Moscoso y aclaró un incidente en el que fue captado saliendo de una discoteca junto a un grupo de amigas. Según el cumbiambero, ese episodio ocurrió cuando ya no estaban juntos.

"¿Le fuiste infiel o no le fuiste infiel?", le preguntaron directamente. A lo que Loli respondió: "No, jamás. Cuando se publicó ese video saliendo de una discoteca con un grupo de amigos, entre los cuales había señoritas, yo ya no estaba con ella".

Además, el cantante reveló que él mismo descubrió "muchos mensajes en su celular. En ese tiempo, ella recibía regalos de desconocidos, como prendas íntimas. Yo le reclamaba y ella no sabía qué responder, sólo me decía ‘es un amigo’".

Finalmente, Loli dejó en claro que está dispuesto a iniciar acciones legales si Leslie Moscoso continúa mencionándolo en sus declaraciones públicas. "A mí me molesta, si ella sigue hablando o tocando mi nombre, le voy a dejar un encargo con mi abogado".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: