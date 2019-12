Magaly Medina se pronunció sobre mensaje que envió Pedro Gallese en Instagram. El portero de Alianza Lima pidió perdón a su familia por el ‘ampay’ donde se le ve saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa.

“Es de hombres y de valientes tener ese coraje de reconocer un error”, indicó Magaly Medina en su programa al leer el mensaje que el portero nacional publicó. “Los hogares lo destruyen los infieles y los que hacen de su vida un carnaval”, dijo la conductora de televisión.

Medina también reflexionó sobre la importancia que debe de tener la familia para una persona y que es un buen gesto reconocer cuando alguien se equivoca.

Pedro Gallese publicación

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: Mi familia”, dice el mensaje del guardameta de la selección peruana.

“No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado. Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar, pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida, que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy”, finaliza el mensaje de Instagram.