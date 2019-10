Eran aproximadamente las 9:30 de la noche cuando las luces del escenario instalado en el Jockey Club del Perú se iluminaron para anunciar el ingreso de uno de los cantantes más aclamados del momento: Paulo Londra. De pronto, la voz del argentino saludando al Perú fue todo lo que sus fans necesitaron para romper en palmas y gritos.

Paulo Londra aperturó su concierto en Perú -estuvo aquí en noviembre del 2018- con el tema ‘Homerun’, que también es el nombre de su primer álbum estrenado este año. Acto seguido, continuó con los temas ‘No puedo’ y ‘Sigan hablando de mí’, canciones que también están incluidas en dicha producción discográfica.

Recordó sus orígenes

Como se sabe, el cantante de 21 años se hizo conocido en la movida musical por su talento para el freestyler- su primera presentación haciendo improvisación la hizo a los 13 años, en Córdoba- por lo que animó a deleitar a los cientos de asistentes con una improvisación, en la que reveló su amor por el Perú y su gastronomía.

Uno de los momentos más vibrantes de la noche fue cuando el argentino se animó a interpretar una de los temas urbanos que lo catapultó a la fama: ‘Te amo’, trabajado junto a Piso 21 y, elaborado, al igual que sus otros éxitos, por el productor –y amigo de Londra- Ovy On The Drums. También entonó temas como ‘Cuando te besé’, interpretado junto a Becky G y ‘Nothing On You’, cantado recientemente con el británico Ed Sheeran. No se quedaron atrás los éxitos: ‘Tal vez’ y ‘Chica Paranormal’.

Al promediar las 10:50 de la noche, y luego de haber entonado casi el total de su repertorio, Paulo Londra anunció que era hora de decir adiós, no sin antes cantar uno de sus más grandes hits musicales: ‘Adán y Eva’.