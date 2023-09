Está marcado. Paolo Guerrero sigue en el ojo de la tormenta, pero no por el partido contra Brasil , sino por su entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe , donde reveló detalles sobre su relación amorosa con la modelo Ana Paula Consorte y su deseo de que su último hijo se convierta en futbolista como él.

Como se recuerda, el futbolista peruano se animó hablar sobre sus relaciones sentimentales que no llegaron a funcionar, entre ellos con la modelo Alondra García Miró.

“Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, sin hacerle daño a nadie. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan y otros comienzan, y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿qué haces? Cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie”, sostuvo el delantero peruano.

El ‘Depredador’ decidió responder a las críticas al asegurar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida una vez que se termina la relación. “Una vez que te separas, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiere y hacer su vida sin molestarse, sin que haya un resentimiento”, contó.

En otro momento, Paolo Guerrero se animó a revelar detalles de la familia que formó con Ana Paula Consorte, donde insinuó que la brasileña es celosa. “Ahora ya me pusieron las marrocas, así... ¿Va a confiar? ¿Con cuatro canales (cuatro hijos)?”, expresó entre risas el deportista a Cuto Guadalupe.

Igualmente, el deportista resaltó los rasgos de su bebé y espera que pueda ser futbolista como él. “Mi gordo, tiene ojos verdes, está grande... es mi última chance para que me siga los pasos”, comentó.

