"¿Alguna vez te has prostituido?", la incómoda pregunta 21 de la que se salvó Paula Manzanal

Paula Manzanal respondió 20 preguntas en 'El Valor de la Verdad' el pasado sábado y se llevó 25 mi soles. A la modelo solo le faltó responder una pregunta para el gran premio.

Ante esto, las conductores del programa 'Mujeres al Mando', que habitualmente revelan las preguntas que no se responden, decidieron no dar a conocer la incógnita número 21 que no se le hizo a la ex participante de 'Bienvenida la Tarde'.

No obstante, Beto Ortiz, conductor de 'El Valor de la Verdad', decidió revelar la pregunta. "¿Alguna vez te has prostituido?", tuiteó el periodista al respecto.

LE ADVIRTIÓ

"La pregunta es una pregunta muy dura", le dijo en su momento Ortiz a Manzanal.

Tras negarse a continuar, el periodista se sinceró con la modelo. "Creo que has tomado una gran decisión porque no hubiera querido leer esta pregunta en público", dijo.