En ligas internacionales. La modelo peruana Paula Manzanal hizo una fuerte revelación sobre el futbolista Gerard Piqué, expareja de la artista internacional Shakira.

Durante un enlace con América Hoy, la influencer aseguró que al menos tres amigas suyas habían estado con el jugador pese a que mantenía una relación formal con la cantante colombiana. Aseguró que Clara Chía no fue la primera mujer con la que engañó a la artista.

“Yo les confieso algo... Yo era súper fan de Piqué antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no con un interés romántico sino como fan, y me enteré que él había estado, por lo menos, con tres amigas mías”, reveló causando la sorpresa de los conductores.

“O sea, creo que Clara Chía no es la primera ni será la última, así que se me cayó Piqué, bien al fondo (...) Yo no lo conozco pero sí escuché de varias amigas que lo conocen y esto de Clara, no fue la primera y tampoco creo que sea la última (con la que la engañó)”, añadió.

Además, comentó que el futbolista hablaba mal de la cantante cuando estaba con otras mujeres.

“Y esas son las que yo conozco, imagínate las chicas que yo no conozco... Y me decían que era medio raro, que tenía tipo fetiches...hablaba mal (de Shakira) de ella incluso”, añadió, alborotando a todos los presentes en el set del programa.

Eso no fue todo. Paula Manzanal también asegura que es amiga de Lewis Hamilton, piloto que viene siendo relacionado con la barranquillera.