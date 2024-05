En la víspera de las celebraciones del ‘Día de la Madre’, Paula Manzanal publicó un tierno video para rememorar el tiempo que ha pasado junto a su pequeño hijo.

Sin embargo, el material audiovisual guardaba una sorpresa para el final: la imagen de una ecografía, confirmando así su segundo embarazo.

“Les tenemos una gran noticia. Feliz día a todas las mamitas”, escribió la influencer como descripción del video publicado en TikTok.





¿Quién es el novio de Paula Manzanal?





En una entrevista, Paula Manzanal reveló algunos detalles sobre su vida amorosa. La modelo optó por mantener en secreto la identidad de su compañero, pero confirmó que es un hombre de 36 años.

“El paga el departamento donde vivimos juntos, es francés. A mí me gusta el colágeno, nunca me he metido con alguien de 86, el máximo tope que he tenido es 35″, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’

Según la influencer, su novio se dedica al desarrollo de aplicaciones y páginas web, y es propietario de múltiples restaurantes y propiedades en la ciudad de Dubái. Además, está involucrado en el diseño de departamentos.





