Paula Manzanal tras salida nocturna: "Las embarazadas no estamos enfermas" [VIDEO]

Hace unas semanas, Paula Manzanal pedía oraciones por su bebé y hasta tuvo que someterse a una cirugía de urgencia tras una complicación en su apéndice. Sin embargo, este fin de semana decidió salir a divertirse en una discoteca, algo que fue muy criticado por sus seguidores de Instagram .

La modelo se sentó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre , y encaró a sus detractores con el siguiente mensaje: "Muchas mujeres tienen sus novios que le dicen no salgas, no te muevas, pero es bueno aclararle a los hombres que las mujeres embarazadas no estamos enfermas".

Con cuatro meses de gestación, Manzanal aseguró que la salud de su bebé está perfecta. "El apéndice ya fue hace más de un mes. Ayer fue mi último chequeo, lo importante está fuera de peligro" , manifestó.

Agregó que su novio, Jordan Davies, no tiene reparos en que salga a divertirse. "Él sabe que me encanta bailar... a los latinos nos encanta... además he estado siempre sentada, me fui a un lugar abierto, ni siquiera llegaba el humo (de cigarrillo)".