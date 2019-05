Paula Manzanal reveló que Paris Hilton le propuso ser su influencer y probar su marca de productos 

Paula Manzanal se presentó en “ El valor de la verdad ” y, entre las confesiones sobre su vida personal que reveló, dijo que la socialité estadounidense Paris Hilton le propuso que sea su influencer.

Manzanal recordó que Paris Hilton comenzó a seguirla en Instagram y darle like a sus fotos. Luego la socialité y empresaria le pidió que pruebe unos productos de belleza de su marca.



“'Te quiero hacer llegar unas (cremas) para que tú las pruebes y digas qué opinas', lo que hace una influencer. Y bueno, me mandó (los productos) y me iba a pagar, pero nunca llegó el paquete por aduanas”, recordó.

Paula Manzanal es la participante número trece de “El valor de la verdad”. Pedro Moral –en dos oportunidades-, Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.

