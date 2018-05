Paula Manzanal revela que vendía botellas en Dubái [VIDEO]

Paula Manzanal llegó al set de ' Válgame Dios ' para desmentir algunas versiones que giran en torno a su romance y su lujoso estilo de vida en Dubái. Con tres meses de embarazo, la modelo sorprendió a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre al señalar que, cuando recién llegó, se dedicó a "vender botellas" en los Emiratos Árabes.

"Una amiga me llamó… pasa que ella era mi competencia y me preguntó si es que conocía a alguien para que trabajara en Dubái y le dije que iba yo… vendía botellas… Más que nada era para conocer porque nos pagaban poquísimo. Me encantó, me quedé", aseguró.



Mientras trabajaba como anfitriona, la modelo conoció a un brasileño y la invitó a quedarse por más tiempo. "Pero falleció en un accidente de tránsito… no quiero más detalles porque estoy sensible" , indicó. Fue entonces cuando conoció a Jordan Davies, figura de MTV y padre de su hijo.



"Luego recibí una propuesta para hacer dinero por Instagram... le escribí a Stephanie (Valenzuela) y viajó por su cumpleaños. Fue por dos semanas y se quedó a vivir. Ahora ya tiene la residencia. Su novio la ayudó", agregó.

HABLA SU NOVIO

El programa de Latina también tuvo un enlace con Jordan Davies, su novio. El británico se deshizo en halagos por la modelo y contó un peculiar detalle que Paula Manzanal emplea para 'cuidarlo'. "Me enseñó a decir me gustan los hombres... sí, no gustarme hombres", señaló.

Tras las risas de los conductores, la modelo explicó que le enseñó esta frase para alejarlo de los piropos de las chicas.