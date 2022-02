Paula Manzanal se comunicó con Magaly Medina en un enlace en vivo y reveló detalles de cómo iniciaron las sospechas de una clandestina relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, mientras la conductora estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La exparticipante de “Reinas del show” contó que ella se enteró por Anthony Aranda, su examigo, que Rodrigo Cuba celaba a su entonces esposa con el bailarín porque lo consideraba guapo.

“Lo que él (Anthony Aranda) me dijo es que el exesposo de Melissa (Paredes) siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me esta coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula en conversación con Medina.

Tras esto comentario, Medina consideró que, para que Melissa Paredes le haya dicho eso Anthony, era porque aún tenía una relación sentimental con Rodrigo, cuando empezó a tener contacto con el polémico coreógrafo.

“El ‘Gato’ Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, cuestionó Magaly en su espacio de espectáculos.

