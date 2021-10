Paula Manzanal reveló a un reportero de “Magaly TV: La Firme” que Anthony Aranda, el bailarín con quien fue ampayado Melissa Paredes, le escribía hasta hace unos días.

Como se recuerda, meses atrás, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Aranda, cuando participaba en el programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

“El bailarín me escribía hasta hace unos días. Me decía que me quería.”, escribió la ‘chica Tulum’ a un ‘urraco’ en Whatsapp. “Me escribía de madrugada así. No sé si borracho”, agrega.

El reportero le consultó a la expareja de Fabio Agostini si podía mostrar los pantallazos de la conversación; sin embargo, la influencer se negó. “No sé si comerme escándalo ajeno. Yo ya le escribí a Meli (Paredes)”.

Al respecto, Magaly comentó: “Este bailarín estaba escribiéndole a Paula Manzanal diciéndole que la quería, yo creo que lo quería es que lo invite... Para Paula, este bailarín fue su snack, pero ahí no más, tomó su avión y se fue. Al activador ni caso le hizo”.

