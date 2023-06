La modelo Paula Manzanal dejó a todos sorprendidos al revelar una inesperada amistad con el famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien se rumorea es el nuevo galán de la cantante colombiana Shakira.

Manzanal compartió, en una reciente entrevista telefónica desde Francia con el programa de televisión ‘América Hoy’, que conoció al exitoso corredor durante las famosas corridas de Mónaco, donde ambos coincidieron.

A propósito de los rumores de una supuesta relación entre el piloto y Shakira, la influencer no dudó en brindarle un consejo a la intérprete de ‘Acróstico’. “Para mí, mejor que Piqué, cualquiera. Que se divierta un poco, fácil Hamilton ha madurado” , comentó.





Paula Manzanal revela infidelidades de Piqué

La modelo también expuso presuntas infidelidades de Gerard Piqué, expareja de Shakira. La modelo reveló que, al menos, tres amigas suyas habrían mantenido relaciones con el jugador, a pesar de que este mantenía una relación formal con la cantante colombiana.

“Yo era súper fan de Piqué antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no con un interés romántico sino como fan, y me enteré que él había estado, por lo menos, con tres amigas mías” , reveló.

Manzanal afirmó que Clara Chía, quien fue mencionada previamente en los medios como una de las posibles amantes de Piqué, no fue la primera mujer con la que el futbolista habría engañado a Shakira. Según la influencer, existirían otras mujeres involucradas en estas presuntas infidelidades.

Además de revelar estas situaciones, la modelo añadió que, según su experiencia, Gerard Piqué habría hablado negativamente de Shakira cuando se encontraba en compañía de otras mujeres. “Y esas son las que yo conozco, imagínate las chicas que yo no conozco... Y me decían que era medio raro, que tenía tipo fetiches...hablaba mal de ella (Shakira)” , agregó.