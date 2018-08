Paula Manzanal no quiere casarse con el padre de su hijo: “Ya no lo amo”

La modelo Paula Manzanal aseguró que no perdonará a su ex pareja, Jordan Davies, por haberla dejado en pleno embarazo.

Manzanal reveló, en una entrevista para el diario Trome , que Jordan volvió arrepentido pero ella no está dispuesta a retomar la relación.

“El papá de Valentino (bebé) ya apareció como perro arrepentido y con el rabo entre las piernas. Ha reconocido que estuvo equivocado, me reiteró mil veces que se quería casar conmigo y que hasta ha visto los anillos de la boda”, señaló Manzanal.

“Ya no lo amo. No lo perdono como pareja, pero como padre de mi hijo tiene las puertas abiertas, porque mi bebé tiene derecho a tener un padre”, agregó la ex 'chica reality'.