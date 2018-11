Paula Manzanal presume a su recién nacido Valentino en tiernas fotografías [FOTOS]

¡Entusiasmada y feliz! Paula Manzanal sigue celebrando la llegada de su pequeño Valentino con fotografías donde se nota el gran parecido que tiene con la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, la 'influencer' comparte cómo va creciendo su hijo, fruto de su relación con la celebridad británica Jordan Davies, de quien está separada.

"NewBorn ‘I got it from my mamma’. Hola, soy modelo como mi mamita! Un babero por favor se me cae la baba!", escribió en una publicación recibiendo miles de 'me gusta' de sus fanáticos de todo el mundo.

Valentino solo tiene algunas semanas de nacido y llegó al mundo rodeado de amor. La modelo compartió capturas de su embarazo hasta los nueve meses y luego fue sometida a una cesárea sin mayores complicaciones.

"Mi rey. ¡Feliz día del bebé prematuro! Son los más guerreros. Te amo mi gordo hermoso. Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de ser madre. 👉🏼 Yo lo hice", dijo la modelo sobre su hijo recientemente.