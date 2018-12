Paula Manzanal arremete nuevamente contra el padre de su hijo por no reconocerlo

Paula Manzanal, quien pasó Navidad junto a su pequeño Valentino, arremetió duramente contra el padre de su hijo. En conversación con el diario Trome, la modelo criticó duramente a Jordan Davies, quien hasta ahora no tiene intención de reconocer al recién nacido.

Asimismo, Manzanal le restó importancia al hecho que Davies presentará a su nueva pareja, Paula Mils, con quien pasó Nochebuena.

"La verdad, me importa poco o nada que tenga nueva novia. Eso (tema de nueva pareja) ya lo sabía hace varios meses, lo único que me enfada es que, hasta ahora, no se digne a reconocer a su hijo", aseveró la modelo.

Sobre la supuesta videollamada del Davies en Navidad para conocer a su hijo, Manzanal desmintió esa versión y aseguró que lo mejor que pudo haber hecho fue "irse".

"La videollamada nunca pasó, eso (comunicación) fue con su papá (de Jordan). De él (Davies) no hay ningún rastro, pero las cosas pasan por algo. A veces, el mayor acto de amor de un padre ausente es justo ese... irse, porque si se hubiese quedado, su toxicidad haría más daño. Solo debo agradecerle porque algo bueno hizo y fue donar un poco de esperma para darle vida a mi hijo. Quizá haya sido su único propósito de juntarse conmigo y está perfecto así", señaló.