Paula Manzanal: "No me avergüenza decir que soy madre soltera" [FOTOS]

Será madre y padre para su hijo. Tras anunciar que terminó su relación sentimental con el galés Jordan Davies —por pedirle que no siga con su embarazo— Paula Manzanal usó su cuenta de Instagram para darle un mensaje a todas las madres.

"Me he dado cuenta que solo una mujer fuerte puede decidir tomar el camino que estoy tomando. El día de hoy no me avergüenza decir que soy madre soltera. Estoy orgullosa de que puedo probarle al mundo y a mi hijo que soy más fuerte que cualquier otra persona", escribió Paula Manzanal .

La semana pasada, la modelo reveló entre lágrimas al programa 'Válgame Dios' que está soltera porque la madre de su ex pareja lo influenció para que no sea padre tan joven. Manzanal ya tiene 18 semanas de gestación y su hijo se llamará Valentino.

"En el momento que decidimos no terminar con la vida de un pequeño feto y aceptamos tomar dos roles en la vida (el de madre y padre) es el momento en el que Dios te llena de valentía y bendición con todas las fuerzas que mereces y necesitas", agregó en su publicación.

La modelo sabe que le toca un camino duro, pero está segura que valdrá la pena.