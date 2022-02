La influencer y empresaria, Paula Manzanal vivió un tenso momento en el programa ‘América hoy’, luego que descartara haber dicho que Melissa Paredes era el plan B de Anthony Aranda, tal como señaló días antes la conductora Janet Barboza.

Todo ocurrió cuando Janet Barboza instó a Manzanal para que reconozca que ella le dijo la frase antes mencionada. “Tú me dijiste tal cual, que tú considerabas que tú habías sido el plan A de Anthony y Melissa era el plan B”. A lo que de inmediato, Paula contestó: “No, yo nunca diría que soy el plan A, para empezar nunca me he considerado algo para él. Nunca he considerado una relación”.

Janet se defendió señalando que en el momento que Manzanal lanzó la polémica frase no estaba sola y tenía una testigo. Sin embargo, la empresaria insistió: “Sobre el plan A y plan B, no ha salido de mi boca, que yo te haya dicho que raro porque él me buscaba a mí, eso quizás te haya dicho”.

La conductora de ‘América hoy’ quedó sorprendida e increpó a Manzanal. “¿Me estás diciendo en mi cara que nunca dijiste plan A y plan B?”. De inmediato, intervino Ethel Pozo y contó que era ella la tercera persona a la que se refería Janet.

“Eso fue en diciembre, tal cual lo acaba de decir Paula estábamos conversando, y dijo lo que nos comentó en privado en un corte comercial... Todo fue en buena onda”, aclaró Pozo.

Ante esto, Janet solo le quedó decir: “Bueno en lo de plan A y plan B he quedado como mentirosa... Uno tiene que hablar con la verdad y si uno la conoce tiene que decirlo porque al final nos debemos al público. Tu sabrás las razones por las cuales no lo dices”.

Paula Manzanal reveló si Melissa Paredes fue el 'Plan B' de Anthony Aranda (Video: América hoy).

Relación con Anthony Aranda

Paula Manzanal durante la entrevista en ‘América hoy’ contó que tenía una relación muy cercana con Anthony Aranda hasta un día antes del ampay y que incluso en algún momento el bailarín le dijo que era una persona muy especial para él.

“No quiero meterme en una relación, les deseo lo mejor. Todo esto es pasado, sí me dijo que era una persona especial para él, pero desde mi perspectiva era algo amical... Nos llevábamos bien, conocía a mi familia, hablamos mucho de mis problemas y yo los suyos, lo conozco un montón y me conoce muy bien a mí, me sorprendió que me haya eliminado, de un momento a otro, de su vida. Hablábamos todos los días”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO

Joven captado con la esposa de Sergio Peña

Joven captado con la esposa de Sergio Peña fue denunciado por violación sexual en el 2015.