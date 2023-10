No se quedó callada. Paula Manzanal se pronunció, de una vez por todas, sobre los chats del supuesto engaño amoroso de Miguel Trauco a su novia Mariela Arévalo. La modelo peruana descartó ser la chica de esas conversaciones, ya que ella “nunca” escribiría “vamos a comer arroz con pollo todos los días”.

Como se recuerda, en redes sociales han empezado a circular las presuntas conversaciones comprometedoras del futbolista con una mujer que no es su novia. Un grupo llamado ‘Chimpunerasdelmundo’, el cual busca ‘destapar’ infidelidades, se encargó de hacer públicos supuestas conversaciones que revelan que Miguel Trauco habría traicionado a su pareja con una misteriosa joven en Madrid, España.

En los chats, Miguel Trauco habría coordinado sus encuentros pasionales con su supuesta amante, cuya identidad aún es un misterio.

Ante ello, la modelo se pronunció en su cuenta de Instagram para aclarar que no es la chica de los chats. Todo empezó cuando una de sus amigas le advirtió que se le está vinculado con el futbolista de Tarapoto. “¿Yo? Están locos”, respondió la influencer.

Paula, también, aseguró que está en Italia y no en España como se menciona en las conversaciones. “Cómo le van a creer. Otras ligas, obvio”, escribió.

Finalmente, la amiga de la modelo recalcó que no podría ser la supuesta ‘amante’ de Trauco porque ella no escribiría “vamos a comer arroz con pollo todos los días”, mencionó.

“Felizmente, ustedes conocen mis gustos”, agregó la modelo.

Mariela Arévalo se entera de la infidelidad de Miguel Trauco

La misma mujer de los chats se habría encargado de alertar a Mariela Arévalo, novia del futbolista, del supuesto engaño amoroso.

“Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues él me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues”, le escribe la mujer a la esposa de Miguel Trauco.

Hasta el momento, Miguel Trauco ni su novia Mariela Arévalo se han pronunciado al respecto.





