Paula Manzanal encontró el amor. A través de su cuenta de Instagram, desde la isla Cabo Verde, la modelo compartió una instantánea y confirmó su relación con Jordan Davies, una figura de la televisión británica.

Davies es una estrella de MTV y ha participado en realities británicos como 'The Magaluf Weekender', 'Ibiza Weekender' y 'Ex on the Beach'. En 2015, el galés estuvo comprometido con Megan McKenna, una de sus compañeras de programa.

"No estaba mirando cuando te conocí, pero resultó ser todo lo que estaba buscando", fue el mensaje que le dedicó Manzanal junto a la instantánea, que ya superó los 40 mil likes. Davies también hizo lo suyo: "Encuentra a alguien que disfrute de tu locura, no a alguien que te obligue a ser normal".

La oficializó en los medios

La estrella británica oficializó su relación con la Manzanal para el medio 'Bizarre del Sol'. "Hemos hablado durante meses. Nos encontramos un par de veces y nos fuimos a Cabo Verde, lugar que fue la gran prueba. Nos estamos llevando realmente bien", dijo.