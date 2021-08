Paula Manzanal se despidió del programa de baile ‘Reinas del Show’ y en la última gala fue reforzada por su mamá, con quien tiene un gran parecido físico. La influencer buscaba superar la sentencia con Jazmín Pinedo, pero no logró convencer al público y no va más en el concurso.

Gisela Valcárcel se animó a conocer a la mamá de Paula antes de la presentación de la participante. “¿Tú eres tu mamá?”, consultó sorprendida de la juventud y actitud de la progenitora. “Yo pensé en los ensayos que era su hermana”, resaltó.

Ana, como se llama la mamá de la influencer, se robó comentarios de elogio e insistieron con que “parecen hermanas”. “Gracias, encantada de conocerte”, le respondió Ana a la conductora, aprovechó para decir que su hija es soltera y “puede hacer lo que quiera”, ante lo cuestionamientos sobre los viajes y recientes comentarios sobre Paula, además se animó a invitar a Gisela a hacer un viaje juntas.

Paula Manzanal no pudo superar la sentencia en el concurso de baile y fue eliminada tras no conseguir el apoyo del público. La modelo no superó en votos a Jazmín Pinedo y le puso fin a su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel.