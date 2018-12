La modelo Paula Manzanal se convirtió en madre hace un mes y siempre comparte en las redes sociales los momentos divertidos al lado de su hijo Valentino.

Ella desde que se enteró que sería mamá siempre luchó por su primogénito, pese a que no contaba con el apoyo de su ex pareja, el chico reality Jordan Davies.

Ante este panorama, los cibernautas le hicieron una serie de preguntas en Instagram y Paula Manzanal no tuvo reparos en arremeter contra el padre de su hijo.

La primera interrogante fue si regresaría con Jordan y la modelo respondió con un no rotundo.

También le consultaron si conocía a su hijo y ella contestó: "No. Eso no depende de mí. Yo no le he cerrado las puertas a él para que conozca a su hijo", escribió.

Finalmente, un usuario le preguntó a la modelo si el padre de Valentino ha madurado para poder asumir su papel, y ella dijo: "Primero debe ser un hombre para madurar".

Paula Manzanal ya no quiere saber nada de su ex pareja. Como se recuerda, el modelo inglés, a través de su abogado, señaló que no aceptará su paternidad hasta hacerse una prueba de ADN.

Paula Manzanal arremetió contra el padre de su hijo por no asumir su responsabilidad. (Foto: @paulamanzz) Paula Manzanal arremetió contra el padre de su hijo por no asumir su responsabilidad. (Foto: @paulamanzz)

TE PUEDE INTERESAR: