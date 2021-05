La modelo e influencer Paula Manzanal aseguró que espera que su examiga Sheyla Rojas reacciones y vuelva a ser madre. Luego que decidiera que su expareja Antonio Pavón criara a su hijo en España.

Así lo señaló Manzanal, quien también tiene un pequeño niño, en una entrevista para el programa ‘Al sexto día’ de Panamericana Televisión.

En el adelanto del programa, que se verá este sábado se escucha decir a Manzanal: “Creo en que algún día reacciones y vuelva a ser madre... El ser mamá no voy a frenar eso. Si me voy, me voy con mi hijo”.

Recordemos que Sheyla Rojas reapareció en pantalla chica a través del programa ‘América hoy’, donde explicó lo difícil que fue decir dejar ir a su hijo con su padre.

“Hemos venido con Antonio luchando muchos años para que Antoñito esté estable. Llegamos a la conclusión, después de Antoñito estar un año encerrado por la pandemia y dos años que no estaba con su papá, pues dijimos que ya, que vaya. Yo voy a ir a España, para mí es más fácil ir a verlo desde aquí”, dijo conductora de televisión.

Rojas está en constante comunicación con su hijo y señaló que se encuentra bien de salud y contento en España. También recordó que en el pasado ella se negaba a que su hijo crezca lejos de ella.

“Es una ciudad chiquita, los niños está en la calle, juegan en la calle. Tuvo su examen para entrar a estudiar y sacó las mejores notas. Está feliz, contento de estar con su papá... A veces uno en el tema de la separación, cuando pasan este tipo de situaciones, a veces uno hace problemas o se ahoga en un vaso de agua”, explicó.

