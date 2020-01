Renovada. Así recibió Paula Arias el Año Nuevo y venció su temor a los cambios radicales. La cantante del grupo de salsa ‘Son Tentación’ tomó por sorpresa a sus fans al colgar varias fotos de su nuevo look en Instagram.

La artista decidió ponerle fin a su larga cabellera para lucir más fresca y distinta este año. “Hacer un cambio radical en tu vida asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarse después de no haberlo hecho. Siempre quise tener este look y por miedo o temor al qué dirán no lo realicé, pero ahora sí doy la bienvenida a mi año 2020”, se lee en el texto que acompaña las fotografías.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos aplaudieron este nuevo look y destacaron lo bien que se ve. “Hermosaaa😍😍😍”, “Meeeeeeeeee encantaaaaaaaaaaaaa estás preciosa sra paula ♥️” y “ME ENCANTA.. TE VES INCREÍBLE 😍”, son algunos de los comentarios.

Paula ha tenido muchos cambios este año luego de la ruptura de su relación, tras el ‘ampay’ que protagonizó su expareja con una jovencita cuando fue captado por las cámaras de ‘Magaly La firme’.

Actualmente Arias luce una figura envidiable luego de realizarse una cirugía estética con la que logró retirarse 30 kilos y la cual mantiene con ejercicio constante y una buena alimentación.