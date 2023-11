Paula Arias rompió su silencio y habló sobre su supuesta reconciliación con el exfutbolista Eduardo Rabanal, con quien terminó a inicios de abril de este año tras las confesiones de la bailarina Kristy Ordoñez, las cuáles confirmarían una infidelidad.

Lejos de aclarar si retomó su relación con el expelotero, la líder de Son Tentación aprovechó las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para dejar en claro que nadie tiene derecho a cuestionarla por las decisiones que toma respecto a su vida sentimental.

“Yo puedo estar con quien se me pegue la gana de verdad, si decido estar o no estar, regresar o no regresar, si yo me equivoco o no me equivoco, si yo doy otra oportunidad o no doy otra oportunidad ese es mi problema”, sostuvo la salsera evidentemente incómoda.

¿Qué dijo Eduardo Rabanal?

En medio de rumores de una reconciliación, el exfutbolista publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde deja entrever que estaría cansado de poner todo de su parte para fortalecer su relación con una persona que solo muestra desinterés.

"Pues sí, hay personas que también se cansan. El dar lo mejor a una persona que quieres de verdad y ver como no sabe valorarlo, ver actitudes de desinterés, mentiras, desconfianza. Todo esto al final cansa y te vas porque sabes que ya no hay nada que hacer, que por más que insistas, nada va a cambiar y decides irte lo cual está bien, también tienes que mirar por ti, si quieres seguir adelante es importante que sepas dejar atrás lo que ya no aporta a tu vida, aunque cueste y duela hacerlo, a veces tendrás que tomar decisiones difíciles en tu vida, pero que con el paso del tiempo traen cosas buenas, tranquilidad, más amor propio”, se lee en el mensaje del expelotero que muchos creen está dirigido a Paula Arias.





