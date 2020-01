Yahaira Plasencia estuvo envuelta en una nueva polémica luego que su exjefa de prensa, Maritza Rodríguez, contara públicamente que la cantante de salsa la despidió sin previo aviso.

En una entrevista para “América Espectáculos”, Paula Arias sostuvo que no le sorprendió el actuar de la intérprete de “Y le dije no” y recordó que experimentó una situación similar cuando la salsera abandonó “Son Tentación” de manera sorpresiva.

“En realidad no me extrañó porque a mí me paso algo parecido. O sea... era como chau después de tantos años, pero de una manera que no era dable para una persona que ha estado desde hace más de sus inicios en este medio”, señaló.

La líder de la agrupación salsera “Son Tentación” añadió que espera que la expareja de Jefferson Farfán solucione sus problemas con Rodríguez.

“Espero que en algún momento ellas arreglen sus problemas, puedan conversar y todo. Yo he pasado en carne propia, ustedes ya saben, se siente horrible, así que podría entender cómo se siente Maritza y cómo puede estar en estos momentos como que dolida”, indicó.

Asimismo, Paula le deseó lo mejor a Yahaira Plasencia con su nuevo videoclip y evitó opinar sobre su supuesta ruptura con Jefferson Farfán.

Cabe recordar que Yahaira Plasencia ganó popularidad como una de las integrantes de la orquesta femenina “Son Tentación”, que le pertenece a Paula Arias.

Paula Arias señaló que no le extraña que Yahaira Plasencia haya despedido a su jefa de prensa (Video