Paula Arias rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre los rumores que circulaban acerca de un posible embarazo proveniente de su expareja, el futbolista Eduardo Rabanal. La salsera reafirmó no haber regresado con el futbolista, quien la engañó, pero aclaró que no le cierra las puertas al amor.

“Yo siempre me agarro la pancita, para todo, con el vestuario, la faja, con lo que pueda tener, me acomodo todo. No me interesa lo que la gente diga porque especulan, todo quieren sacar” , dijo salsera al ser interrogada sobre su presunto embarazo.

La líder de la agrupación Son Tentación también aprovechó la oportunidad para reafirmar su enfoque en su carrera y su desarrollo personal, haciendo énfasis en que el amor llegará en su debido momento.

“Siempre verán una Paula fuerte en el escenario, pero nadie es de hierro, obviamente que tenemos corazón, sentimiento, en algún momento. Yo tengo mucho amor para dar, pero si no se da, pues se pasa la página”, agregó.

Paula Arias también fue consultada acerca del supuesto nuevo romance de Eduardo Rabanal con una mujer cuya identidad no ha sido revelada. Ante esto, la cantante expresó que prefiere no ahondar en los detalles personales de su expareja y enfocarse en su propio crecimiento emocional y profesional. “La verdad... No me interesa” , dijo.