Paula Arias se separa de su pareja tras descubrir infidelidad: "Me faltó el respeto" [VIDEO]

Paula Arias, la cantante de la agrupación 'Son Tentación', decidió dar por terminada su relación con Tomás Medrano, padre de sus dos hijos, luego que se difundieron imágenes que evidencian su infidelidad.

De acuerdo una grabación difundida por el programa 'Magaly TV La Firme', el hombre fue captado saliendo de un hotel con una mujer desconocida.

Por intermedio de un comunicado de prensa, Arias se pronunció y reveló que su relación sentimental con Medrano llegó a su fin.

"He decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomas Medrano, quien no solo me decepcionó y me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños", resaltó.

"Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente, sin embargo, tengo el compromiso de seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos y continuar con las actividades de mi agrupación", agregó.