Tras salir de prisión y pasar un día al lado de su familia, el viudo de Edita Guerrero, Paul Olórtiga, aseguró que se encuentra muy feliz por su liberación y que confía en la justicia peruana.

"Estoy feliz de estar con mis hijos. Quiero que el juicio (sobre la muerte de Edita Guerrero) se vea con imparcialidad y que la verdad salga a la luz. Yo no tengo nada que esconder. Tengo fe en la justicia", dijo Olórtiga desde Piura.

Sin embargo, el odontólogo recordó su paso por la cárcel de Río Seco, donde estuvo recluido durante 74 días.

"A mí me arruinaron la vida y estoy comenzando desde cero. He visto mi consultorio y he llorado porque me da pena cómo está. Tengo que volver a comenzar, pero ahora no puedo, porque quiero estar con mi familia, con mi padre que sufre del corazón y con mi madre que está mal".

Horas más tarde, Olórtiga visitó la tumba de su esposa en el cementerio Parque del Recuerdo de Piura. "Nunca voy a arrepentirme de casarme con ella (Edita). Tengo dos hermosos hijos de la mejor mujer del mundo", manifestó.

Por su parte, su abogado David Panta no descartó solicitar una indemnización al Estado por errores judiciales y emplazó al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a dar una respuesta sobre el tema.

"Vamos a esperar que el proceso de investigación siga y se archive, luego veremos qué acciones tomaremos. El fiscal de la Nación tiene que responder porque el caso de Paul Olórtiga se mediatizó y fue avalado por él", indicó.

Cabe recordar que la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Piura ordenó la libertad a Olórtiga y que siga el proceso por la muerte de Edita Guerrero con comparecencia restringida. Además, se determinó que el procesado pague una caución de S/.25 mil.