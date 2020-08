Una triste noticia. Pau Donés, vocalista de la banda Jarabe de Palo, confirmó esta mañana que vuelve a padecer cáncer luego de estar un año libre de este mal.

El artista español dio la noticia a través de su blog. En un post titulado Ahora toca volver a navegar (segunda parte), indica que tras estar un año curado un escáner en el hospital le reveló que "escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor".

El músico continúa su relato señalando que le contó, junto a la mala nueva, todos sus planes musicales a su oncóloga y ella le dijo que "ni se le ocurra dejar sus planes de lado".

Es así que Donés señaló que continuará con sus proyectos musicales, entre ellos el lanzamiento de su disco, un libro y el inicio de los conciertos"

"Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz", relata.

Aunque también se da el tiempo para sincerarse y anunciar a sus seguidores que vendrán días también difíciles.

"Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años", continuó.

La entereza con la cual Pau Donés enfrenta este nuevo mal es igual al que mostró el 1 de septiembre de 2015, cuando a través de una fotografía le contó al mundo que un cáncer al colon lo venía afectando.

Meses después llegaría el momento esperado. También con una fotografía y con el buen humor que siempre lo acompaña publicó que el mal se había apartado de él.

Ahora, un año después un nuevo reto aparece y estamos seguros que el músico lo logrará vencer.

